Carapaz sueña con el Tour de Francia: ‘Tenemos muchas chances’

Richard Carapaz quiere tener una gran temporada en este 2023. Y es que en días pasados, el ecuatoriano se quedó con el Campeonato de Ecuador de Ruta por lo que vestirá los colores de su país en este año.



No obstante, a pesar de que ganar en su país ha sido un gran triunfo para él, su objetivo en esta temporada se centra en el Tour de Francia, carrera en la que se perfila como uno de los grandes favoritos.



Carapaz tendrá un equipo muy fuerte para esta carrera ya que el EF Education quiere volver al podio del Tour después de cuatro años. Recordemos que la última vez que la escuadra americana ha estado en el podio de la vuelta francesa fue en 2017 con Rigoberto Urán.

Además, la escuadra no está del todo satisfecho con sus últimos resultados y por ello se dio la contratación de Carapaz con tal de poder luchar contra los grandes equipos como el Jumbo, el Ineos y el UAE Emirates.



Ante esto, Carapaz se siente capaz de pelearle a nombres como Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar entre otros.



"Tenemos muchas opciones. El recorrido me gusta mucho, me fascina. Tal vez no he tenido el mejor comienzo de temporada, pero estoy trabajando en ello. Mi objetivo es llegar al 100% al Tour. En años anteriores lo he hecho bien. Tengo esa confianza de que sabemos que podemos estar con los mejores, de que es peleable", comentó en diálogo con ‘Primicias’.



Por su parte, aseguró que pese a que encontrará una dura competencia entregará todo para ganar la carrera: "Sabemos la calidad con la que nos vamos a encontrar, la dureza y la competitividad. Este año tenemos menos crono, hay mucha más montaña, me favorece mucho y tenemos un equipo que va al 100% a buscar esto y por mi parte no van a faltar las ganas de luchar y entregar todo en la carrera".



Cabe señalar que Carapaz, ante el objetivo del Tour, continuará su calendario en el Trofeo Laigueglia que se correrá en Italia el 1 de marzo y luego disputará la Flecha Valona en abril.