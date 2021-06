¡Vuelven Mike y Sully! Disney estrena la serie ‘Monsters at Work’

La historia de “Monsters Inc.” tendrá continuidad 20 años después con el estreno de “Monsters at Work”, la nueva serie de Disney que cuenta la historia de Sully y Mike el nuevo recurso que requieren para la planta de energía.

En la conferencia de prensa de lanzamiento de la serie se confirmó que Boo, uno de los roles más icónicos de la cinta original, no volverá. Bobs Gannaway, productor ejecutivo de “Monsters at Work”, contó que el retorno de Boo si se llegó a discutir durante la etapa de producción, pero que se concluyó que lo mejor era dejar su historia como estaba.



“Monsters at Work” se proyectará por Disney+ desde el próximo 7 de julio. Serán 10 episodios que se verán semanalmente cada viernes.