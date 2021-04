Cero y van tres: Melissa Martínez fue víctima de robo en Bogotá

Un nuevo caso de inseguridad en Bogotá... A través de sus redes sociales, la periodista Melissa Martínez afirmó haber sido víctima de los “rateros”, quienes le robaron el celular.

“Aquí estoy feliz, feliz, recuperando la ‘sim-card’ que me robaron. Bueno, me robaron el teléfono, con ‘sim-card’ y todo. Me toca venir a voltear por culpa de los rateros”, señaló en una historia de Instagram.

​Precisamente el video lo grabó en una oficina de Claro, donde justamente realizaba todo el proceso de recuperación. Agregó además el siguiente mensaje: “Haciendo mandados por culpa de los rateros”.

​Con ello, Melissa se sumó a otras víctimas de robo, entre tantas que hay a diario en la capital, como lo son Faustino Asprilla, compañero suyo en ESPN Colombia, y la actriz Lina Tejeiro.