En su camioneta, el ‘Tino’ Asprilla sufrió un robo al norte de Bogotá

Otro capítulo de inseguridad en Bogotá. A través de redes sociales, Faustino Asprilla denunció que fue víctima de robo al norte de Bogotá. Los ladrones aprovecharon que salió a sacar dinero, dejando la camioneta sola, y rompieron el vidrio para robarle sus pertenencias.

En dos historias de Instagram, el ‘Tino’ mostró cómo quedo su carro después de que los asaltantes rompieran el vidrio trasero y robaran “un bolso que tenía acá atrás”.



“Vea lo que me acaba de pasar en Bogotá. Parque de la 93. Me bajo a un cajero y me rompieron el vidrio. Me sacaron un bolso que tenía acá atrás”, mencionó mientras mostraba todo en video.

“Vea como quedó esto... Un minuto me demoré, un minuto. Entré al cajero, salí y ya me había roto el vidrio. Miré y me había robado el bolso”, cerró.