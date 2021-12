Grave denuncia de Verstappen por victoria de Hamilton en Arabia Saudí

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, que fue segundo en el Gran Premio de Arabia Saudí, declaró en Yeda, acerca del polémico incidente que protagonizó cuando debía devolver posición al inglés Lewis Hamilton (Mercedes), ganador este domingo, que él "le quería dejar pasar", pero que el siete veces campeón mundial británico "no" le "quería adelantar".

"Ha sido una carrera en la que han pasado cosas con las que no estoy de acuerdo. Pero es lo que es"; declaró, tras la caótica, alocada y polémica prueba disputada en Yeda, a orillas del Mar Rojo, Verstappen; que suma los mismos puntos que Hamilton (369,5), pero que sigue líder al contar nueve victorias este año, una más que el capitán de Mercedes, con el que se jugará el título el próximo domingo en Yas Marina, sede del Gran Premio de Abu Dabi, el último de la temporada.



"Intenté darlo todo en pista, pero no tenía nada claro si los neumáticos aguantarían hasta el final", apuntó 'Mad Max', llamado a declarar, junto al inglés, ante los comisarios, después de la carrera.



Acerca del incidente, el piloto de los Países Bajos apuntó: "Yo le quería dejar pasar y él no me quería adelantar. Y nos tocamos".



"No entiendo lo que pasó en esos momentos", explicó, instantes después de bajarse del coche, Verstappen, que abandonó antes de tiempo la tensa ceremonia del podio en el circuito de Yeda.



"Ahora estamos empatados y está claro que el Mundial se decidirá allí", dijo la joven estrella neerlandesa, en referencia a la última carrera del año, el próximo domingo en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. "Esperamos tener un buen fin de semana en Abu Dabi", declaró Verstappen tras acabar segundo la penúltima carrera del año.