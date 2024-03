Más de 30 barrios de Bogotá estarán sin agua durante este 20 de marzo

Para la jornada de este miércoles 20 de marzo de 2024, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) dio a conocer que realizará trabajos de mantenimiento y reparación de las redes que son utilizadas para el transporte y el tratamiento del preciado líquido.



Por tal motivo, y con el fin de garantizar la seguridad entre los colaboradores y ciudadanos, la entidad realiza suspensiones temporales del servicio a lo largo de la jornada. Por lo que se prevé que más de treinta barrios de la capital estén sin agua en gran parte del día.

Cabe mencionar que estos trabajos buscan reducir posibles afectaciones por mayores daños en las tuberías o en accesorios de suministro. Así mismo, se recomienda a los usuarios tener en cuenta los sectores y horarios establecidos para evitar mayores contratiempos en sus actividades diarias.



A continuación, estos serán los barrios y horarios en los que no habrá servicio de agua durante la jornada de este miércoles 20 de marzo de 2024:



Localidad Chapinero

La Cabrera, El Retiro, El Nogal, Porciúncula, Quinta Camacho. De la Calle 60 a la Calle 88, entre la Carrera 7 a la Carrera 15. Desde las 2:00 p.m. hasta por 2 horas. Debido a verificación de macromedidor.



Localidad Ciudad Bolívar

Arabia, Bella Flor Sur, Bellavista Lucero Alto, Cedritos del Sur, El Minuto de María, El Mirador, El Mochuelo, El Mochuelo II, El Mochuelo II Norte, El Mochuelo II Urbano, El Mochuelo III, El Mochuelo Oriental, El Tesoro, Estrella del Sur, Juan Pablo II, Naciones Unidas, Quiba, Quiba I, Quiba Rural, Quiba Urbano, San Rafael, Sumapaz, Villa Gloria, Villas El Diamante.



Bellavista Lucero Alto, Casa de Teja, Cedritos del Sur, Compartir, Estrella del Sur, Gibraltar Sur, Juan Pablo II, Lucero del Sur, Quiba, Quiba I, Quintas del Sur, San Rafael, Sumapaz.



Buenos Aires, Juan Pablo II, Compartir, Capri, Minuto de María, Tierra Unida, República de Venezuela, Limonar, Canadá, Ciudad de Bogotá, Tesoro.



De la Calle 67 a la Calle 82, entre la Carrera 14 a la Carrera 18Q. De la Calle 65 Sur a la Calle 78, entre la Carrera 14 a la Carrera 19. De la Carrera 20 con Calle 70K Bis Sur. Desde las 8:00 p.m. hasta por 12 horas. Debido a mantenimiento correctivo y cambio de válvula.



Localidad Suba

Tuna Baja, Villa Hermosa, Las Mercedes I. De la Carrera 104 a la Carrera 110, entre la Calle 153 a la Calle 159. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Barrios Unidos

J J Vargas, San Fernando, Simón Bolívar. De la Calle 63 a la Calle 79, entre la Carrera 68 a la Carrera 60. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento válvula reguladora de presión.



Localidad Puente Aranda

Batallón Caldas, Ortezal. De la Avenida Calle 20 (Avenida de las Américas) a la Avenida Calle 22, entre la Avenida Carrera 36 a la Avenida Carrera 50 (Batallón de Sanidad). Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de medidor.



Pensilvania. De la Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 30 a la Carrera 36. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Fontibón

Montevideo Zona Industrial, Franco. De la KR 68D a la KR 72 entre la AC 13 y la CL 22. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto



Localidad Kennedy

Timiza. De la Calle 40C Sur a la Calle 40H Bis Sur, entre la Carrera 72L a la Carrera 73. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de macromedidor.



Localidad Tunjuelito

Samore, San Vicente Ferrer y El Tunal. De la Carrera 19C a la Transversal 33, entre la Avenida Calle 56A Sur a la Calle 47A Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de accesorios



Localidad Ciudad Bolívar

Espino I, Santo Domingo, Santa Viviana, Sierra Morena, Sierra Morena II. De la Calle 64S a la Calle 74 Bis S, entre la Carrera 77C a Transversal 50. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.