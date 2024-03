Vergonzoso momento en Colombia: patinadoras se pelean en plena carrera

El patinaje es el deporte en Colombia que más triunfos y victorias le ha brindado al país. Esta disciplina la practican desde los más pequeños que sueñan con llegar a ganar importantes carreras a nivel internacional, hasta los profesionales que ya disputan competencias mundiales.



El patinaje, aunque no es un deporte de contacto, en diversas ocasiones puede generar entre los atletas momentos de tensión y pasión durante la competencia. Uno de los más recientes casos se dio entre Geiny Pájaro del equipo CMB Cartagena y María José Porto de la escuadra Club Pegasos, quienes protagonizaron un hecho que ha generado el rechazo internacional.

En los videos difundidos, se observa una victoria de Pájaro sobre todas sus rivales luego de un apretado final donde hubo un empujón de Porto al cruzar la línea de meta. Acto seguido, la ganadora y deportista campeona mundial, reacciona y devuelve el empujón, provocando una fuerte caída a quien ocupó la segunda posición en la prueba de circuito de velocidad.



El público presente reprochó este acto debido a la mala imagen que proyectó la deportista ante las delegaciones internacionales que hacían presencia en el Campeonato Nacional de Guarne en Antioquia.



Según se informó, Porto fue traslada a un centro médico donde se determinó una fractura de coxis debido a la caída.



Horas después, Geiny se pronunció por medio de sus redes sociales ante la gravedad de los hechos y afirmó que: “Uno de esos momentos que no me gustaría repetir nunca, no me representa, no representa mi carrera deportiva, ni mi educación, ni mi crianza. Es una situación muy alejada de lo que he demostrado en los escenarios deportivos a nivel mundial y nacional”.



A pesar de que el reporte afirmó que Porto fue llevaba a un centro médico inmediatamente, Pájaro afirma que recibió un intento de agresión tras la caída. “Voy al área de llamado a recoger mis pertenencias en el escenario deportivo y ella, de un momento a otro, llega a insultarme verbalmente y con intención de agredirme. Al ver esta situación, decido alejarme y ella seguía insultándome y una jueza estaba ahí para evidenciar los hechos”, comentó.



Así quedó registrado el momento en el que se presenta la discordia entre ambas patinadoras y se genera la caída de una de ellas, ocasionándole una fractura: