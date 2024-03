Cortes de luz en Bogotá para el miércoles 20 de marzo: once barrios

Enel Colombia es la entidad que tiene como función brindar el suministro de energía a los hogares de la capital del país. Así mismo, también debe garantizar que la infraestructura requerida para esto, se encuentre bajo los parámetros de seguridad y en óptimas condiciones para garantizar un fluido constante de luz.



Para esto, la empresa realiza frecuentemente diferentes trabajos de reparación y mantenimiento a estos elementos que son necesarios para el transporte del fluido eléctrico hasta los miles de hogares de Bogotá.

Y para poder realizar estas labores, Enel Colombia realiza cortes de luz de manera temporal para que sus colaboradores puedan trabajar cumpliendo los parámetros de seguridad. Por ende, son varios los sectores de Bogotá que se quedan sin servicio de luz durante aproximadamente dos a ocho horas, dependiendo la complejidad de la obra a realizar.



Para la jornada de este 20 de marzo, la empresa informó que se realizarán mantenimientos en once barrios, los cuales presentarán cortes de luz, por lo que se recomienda a los usuarios afectados, tener en cuenta los sectores y horarios establecidos con el fin de evitar mayores contratiempos en sus actividades diarias.



Estos son los barrios y horarios en los que no habrá servicio de energía eléctrica para la jornada de este miércoles 20 de marzo de 2024:



Localidad Kennedy

Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CL 25 SUR a CL 27 SUR entre Cr.98 a Cr. 100 - Barrio Galán



Desde las 7:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. De la CL 11 a CL 13 entre Cr.70 a Cr 72 - Barrio Cooperativa de Sub Oficiales.



Localidad Ciudad Bolívar

Desde las 8:15 a.m. hasta las 1:15 p.m. VEREDA LAS MERCEDES - Barrio Pasquilla.



Desde las 1:00 p.m. hasta las 2:30 p.m. De la CI.90 SUR a CI.92 SUR entre Cr.17 a Cr.19 - Barrio Lagunitas Urbano.



Localidad Puente Aranda

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. De la Cr.36 a Cr.42 entre CI. 9 SUR a CI. 11 SUR - Barrio Remanso.



Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:15 p.m. De la Cr.36 a Cr.38 entre CL 9 a CL 11 - Barrio Los Ejidos.



Localidad San Cristóbal

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CI.8 SUR a CI.10 SUR entre Cr.8 ESTE a Cr.10 ESTE· Barrio Vitelma.



Localidad Engativá

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CL 63 a CL 65 entre Cr 68 a Cr 70 - Barrio Bosque Popular.



Localidad Barrio Unidos

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CI.97 a CI. 99 entro Cr.64 a Cr.66 - Barrio Los Andes



Localidad Suba

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.57 a Cr.59 entre Cl.127 a Cl.129 - Barrio Las Villas



Localidad Usaquén

Desde las 1:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr.17 a Cr.19 entre CL 136 a CL 138 Barrio El Contador.