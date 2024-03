Ojo: pico y placa en Bogotá para este miércoles 20 de marzo de 2024

La medida de pico y placa en Bogotá y otras principales ciudades del país, ha demostrado altos niveles de eficiencia con respecto a la congestión vial que se genera, principalmente, en los momentos conocidos como horas pico, en las que la mayoría de personas usa su vehículo o el transporte público para movilizarse desde su casa al trabajo o viceversa.



Esta norma, que es obligatoria para particulares, taxistas y vehículos de carga pesada, también busca reducir los niveles de contaminación presentes en la calidad del aire de la ciudad.



En Bogotá, el pico y placa funciona de acuerdo al último número de la placa y dependiendo si el día del calendario es impar o par.

De esta manera, para la jornada del miércoles 20 de marzo de 2024, al ser un día par, la medida afectará a cuyos conductores tengan su vehículo con placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5. Estos automotores no podrán circular dentro de la capital del país en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.



Por el lado de los taxistas, la medida que rige desde las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m., afectará a los vehículos cuyas placas terminen en 9 y 0.



Cabe mencionar que esta medida también tiene como objetivo incentivar el uso de las nuevas alternativas de transporte como el uso de la patineta y la bicicleta, además del carro compartido o de las diferentes alternativas que ofrece Bogotá en el transporte público.



En caso de incumplir la norma de pico y placa, los conductores están expuestos a sufrir una multa económica de 650.000 pesos colombianos, sumado a la inmovilización del automotor.