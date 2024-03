Festival Estéreo Picnic 2024: horarios, artistas y dónde ver EN VIVO

Uno de los festivales con mayor acogida no solo en la capital, sino en Colombia, es el Estéreo Picnic, el cual llega a su edición número 13 para este 2024. Famosos artistas y bandas de talla internacional se darán cita en diferentes escenarios desde el próximo jueves 21 de marzo hasta el domingo 24 del mismo mes en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.



Para esta versión, la organización llamó a decenas de artistas de todos los géneros musicales, reuniendo en un solo lugar a los amantes del rock, pop o del reggueton.

Algunas de las bandas y artistas que más llaman la atención son: Kings Of Lion, Bad Gyal, Floating Points, SZA, Black Coffe, Sam Smith, Four Tet, Feid, Blink 182, Arcade Fire, Nicki Nicole, entre otros.



Para los interesados en asistir al evento, aún hay disponibilidad de boletas para los cuatro días de festival. Así mismo, las personas podrán llegar al Simón Bolívar por medio del Sistema Integrado de Transporte Público, el Transmilenio o utilizando el servicio de taxis. Se recomienda a los asistentes no llevar carro particular, para evitar retrasos debido a la gran afluencia de personas.



Por otro lado, las personas que quieran disfrutar de las presentaciones lo podrán hacer a través de la transmisión oficial que ofrecerá el Canal Capital por medio de su señal abierta, plataformas digitales y la página web, a partir de las 3:00 p.m. y por un total de ocho horas diarias durante la realización del evento.



Esta es la programación completa para los cuatro días del Festival Estéreo Picnic 2024: