Mariana Pajón, preocupada por la falta de apoyo de MinDeporte

Mariana Pajón se sigue preparando para llegar de la mejor manera a los Juegos Olímpicos de París 2024 donde espera obtener una nueva medalla para Colombia.



De hecho, la bicicrosista comenzó el año de la mejor manera ya que en las competencias que ha disputado a inicios de este año se ha codeado con las mejores del mundo.



Tras estas carreras, la deportista sacó un tiempo y diálogo con Caracol Radio sobre algunos temas como lo que vendrá para este año, su recuperación y la falta de apoyo del gobierno al deporte.

“Acabo de llegar, hice 8 carreras este año y no estaba acostumbrada a eso. Me van a ver en todas las Copas del Mundo, empezando en Turquía, luego Holanda y Argentina. Juegos Panamericanos, están viendo si mandan a los élite a los Centroamericanos y del Caribe, si los mandan me encantaría representar al país ahí, si no lo hacen estaré en Europa”, mencionó la triple medallista olímpica.



Por su parte, habló de cómo se sintió en las carreras de inicio de año en Europa y Estados Unidos y que hdaban puntos a la clasificación olímpica.



Me fui a correr a Europa a unas carreras UCI que daban puntos a clasificación olímpica, luego corrí cinco carreras en Estados Unidos, que sirvieron como termómetro para saber en qué nivel estoy, como fue la pretemporada y que hay que trabajar. La verdad voy muy bien, los números en el gimnasio mejoran, el peso, en la pista la potencia, como me siento y la motivación. Voy subiendo y cada vez me siento más Mariana sobre la bici y eso me pone muy contenta”, aseguró.



Además, mencionó que va bien con su recuperación en ciertas zonas de su cuerpo y que van a ir con calma en ese proceso: “Se hizo una pretemporada muy inteligente, con calma para no adelantar el proceso. Cada vez me siento mejor, aún con algunas cositas, pero me siento mejor”.



Por otro lado, tocó el tema de la falta de apoyo del gobierno y reveló que ella y varios deportistas están sacando de su bolsillo para ir a las competencias importantes.



“Me preocupa porque estaba atrasado el tema para los apoyos. No sabemos si es a las Federaciones o Comité Olímpico. Precisamente ya empecé la clasificación olímpica y todo ha sido de mi bolsillo, he viajado yo porque no puedo quedarme esperando a qué pasa en el país o en el Ministerio y nos quedamos sin cupos. Creo que muchos deportistas lo han hecho, entonces he cogido recursos propios y he viajado a Europa y Estados Unidos, todo de mi bolsillo”, indicó.



Finalmente, espera que el nombramiento de Astrid Rodríguez, como nueva ministra del deporte, sea ágil para empezar a cuadrar los recursos para los deportistas.



“Ya nos atrasamos tres meses, no sé cuánto se demore el empalme con la nueva ministra, espero que no se tarde tanto. Yo puedo viajar porque he sido responsable con recursos que he ganado en mi carrera deportiva, pero no quiero imaginar lo que está pasando con los deportistas”, concluyó.