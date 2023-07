Madonna reaparece en redes sociales tras su infección bacteriana

Hace un par de semanas, Guy Oseary, manager de Madonna hizo saltar alarmas luego de que informara de que la reconocida cantante de pop fuera internada en UCI por una infección bacteriana grave.



La artista preocupó porque fue encontrada desmayada en su casa y fue ingresada de urgencia a un hospital de Nueva York lo cual llevó a los médicos a reanimarle con Narcan, para frenar el shock que estaba padeciendo.



Esto llevo a la cancelación de la gira de la cantante que iba a comenzar en julio en Canadá y ahora deberá guardar reposo en las próximas semanas.

No obstante, en las últimas horas, la cantante reapareció en redes sociales y allí se pronunció sobre lo ocurrido a través de una publicación en Instagram.



“Gracias a todos por su energía positiva, oraciones y palabras de ánimo. He sentido su amor. Estoy en el camino de la recuperación y me siento afortunada de todo lo bueno que tengo en mi vida”, comentó de inicio la reina del pop.



“Mi primer pensamiento cuando me desperté en el hospital fueron mis hijos. Mi segundo fue que no quería decepcionar a la gente que había comprado entradas para el tour. Y tampoco quería defraudar a la gente que han trabajado sin descanso conmigo en los últimos meses para crear el show. Odio decepcionar a la gente. Mi prioridad ahora es mi salud y ponerme más fuerte, y os aseguro que volveré tan pronto como pueda”, complementó.



Madonna terminó el comunicado diciendo que reprogramará los conciertos que se iban a hacer en Estados Unidos e iniciar la gira en Europa, en octubre.