Los Hawks derrotaron a unos Bucks que perdieron su invicto en la NBA

Los Atlanta Hawks consiguieron este lunes un triunfo clave no solo para acercarse a la punta de la conferencia este de la NBA sino también para cortar la racha invicta de los Milwaukee Bucks.



Fue un triunfo de 117-98 en donde el equipo de Georgia no tuvo en cancha a su jugador franquicia Trae Young al cual no extrañaron ya que Dejounte Murray con 25 puntos y AJ Griffin con 24 llenaron el vacío que dejó el base estadounidense.



Atlanta tuvo una gran recuperación durante el juego ya que en el primer cuarto Milwaukee se puso adelante por 36-25. Sin embargo, el punto de inflexión se dio en la segunda parte del juego ya que Atlanta lideró el marcador en los dos últimos tiempos.



Por su parte, para los Bucks el mejor del juego fue Giannis Antetokounmpo con 25 puntos seguido de Jrue Holiday que realizó 16 anotaciones.



Con este resultado, la NBA deja de tener equipos invictos en esta temporada ya que Milwaukee había hilado nueve victorias y cero derrotas lo cual lo ponía líder en el Este. De igual forma con la derrota, los Bucks sigue en lo más alto de la tabla y en el siguiente juego se medirán a Oklahoma City Thunder.