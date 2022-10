Los estrenos de Netflix para el mes de noviembre de 2022

Desde el próximo martes 1 de noviembre, Netflix renovará su catálogo de series, películas y documentales y traerá una gran cantidad de novedades donde estarán varios de los títulos más esperados de este 2022.



La platafoma de streaming traerá varias series y demás de los géneros de Comedia, drama, terror y thriller. De igual manera, desde este mes comenzaran a salir varios títulos de cine navideño.



Series



En lo que corresponde a este apartado, Netflix estrenará grandes títulos como la quinta temporada de The Crown, que cuenta la historia de la corona británica, la sexta temporada de Élite, la serie 1899, que es de los mismos creadores de ‘Dark’ y Miércoles, la nueva serie de Tim Burton sobre la familia Addams.



Jóvenes Altezas - 1/11



Blockbuster - 3/11



Beverly Hills a la venta - 4/11







El secreto de la familia Greco - 4/11



The Fabulous - 4/11



Manifest T4 parte 1 - 4/11



The Crown T5 - 9/11



La monja guerrera T2 - 10/11



Alguien está mintiendo T2 - 16/11



Dead to me T3 - 17/11



1899 - 17/11



Élite T6 - 18/11



Miércoles - 23/11



Películas



En este mes destacarán tres películas como lo son Navidad de Golpe que supone el regreso de Lindsay Lohan a la pantalla. Otros largometrajes que saldrán será la nueva versión de Matilda que esta vez será un musical y la aclamada película ‘El Prodigio’ protagonizada por Florence Pugh.



El caballero del rey - 4/11



Enola Holmes 2 - 4/11



La familia Claus 2 - 8/11



Navidad de golpe - 10/11



Quédate - 11/11



Fuera de pista - 16/11



El prodigio - 16/11



Navidad contigo - 17/11



El diario de Noel - 24/11



Matilda, el musical - 25/11



Me llamo venganza - 30/11



Documentales



Uno de los que llamará la atención será ‘FIFA Uncovered’ que narrará las polémicas de esta federacion. Por su parte también saldrá el largometraje ‘Ghislaine Maxwell: asquerosamente rica’ que revelará más detalles sobre la red de tráfico de menores en la élite que crearon esta mujer y Jeffrey Epstein.



Killer Sally: la culturista asesina - 2/11



La industria del orgasmo: la historia de One Taste - 5/11



Los entresijos de la FIFA - 9/11



¿¡Soy lo bastante negro para ti!? - 11/11



Yo soy Vanessa Guillén - 17/11



Ghislaine Maxwell: asquerosamente rica - 25/11