El pico y placa en Bogotá tendrá una importante novedad: ¿cuál es?

La medida de pico y placa en Bogotá no ha presentado cambios desde la llegada de la nueva administración liderada por el actual alcalde Carlos Fernando Galán, sin embargo, para los últimos días de febrero se tendrá una modificación de acuerdo al calendario 2024.



Estas novedades podrían afectar a los conductores que por diversas razones no estén enterados y tengan su vehículo circulando por las calles de la capital cuando no le es permitido.

La rotación del pico y placa sigue igual tal y como se conoce de acuerdo al último dígito de la placa y el día del calendario. Por lo que esta semana comprendida del 26 de febrero al 1 de marzo, los automores terminados en placas 1, 2, 3, 4, y 5 podrán circular durante dos días seguidos.



Esto debido a que tanto el jueves 29 de febrero y el viernes 1 de marzo, son días impares, por lo que la restricción aplica para los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.



Recuerde que en caso de ser sorprendido incumpliendo la norma que establece un horario de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. podrá ser sancionado con una multa de $650.000 pesos sumado a la inmovilización del automotor.



Así funcionará la restricción del pico y placa para la última semana de febrero de 2024:



Lunes 26 de febrero: 1, 2, 3, 4 y 5



Martes 27 de febrero: 6, 7, 8, 9 y 0



Miércoles 28 de febrero: 1, 2, 3, 4 y 5



Jueves 29 de febrero: 6, 7, 8, 9 y 0



Viernes 1 de marzo: 6, 7, 8, 9 y 0