La grave consecuencia que deja la renuncia de la ministra del Deporte

Perder la sede de los Juegos Panamericanos 2027, que estaban destinados a realizarse en Barranquilla, pero que por incumplimientos al momento de realizar los pagos, generó un mar de críticas y polémica al Comité Olímpico Colombiano (COC), al Ministerio del Deporte y al Gobierno Nacional.



Días después de perder en todas las instancias posibles, la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, le comunicó al presidente Gustavo Petro por medio de una carta que renunciaba a su cargo como jefe de la cartera.

Su renuncia tendría graves consecuencias para el futuro de los atletas que se están preparando para los próximos Juegos Olímpicos París 2024.



Los problemas contractuales afectarían la preparación de estos atletas colombianos a falta de cinco meses para el inicio de las justas, en las que se espera una destacada actuación por parte de los cafeteros.



Cabe mencionar que, en días pasados, el presidente del COC, Ciro Solano, afirmó que: “Por experiencia propia sé que estos cambios generan traumatismo mientras llega un nuevo ministro y se adapta y se entera de todo. Eso genera parálisis no solamente en el Ministerio del Deporte, sino también en cualquier empresa”.



Según resaltó el medio Antena 2, el problema más serio está relacionado con los convenios que se realizan antes de París 2024, los cuales no se han firmado, suponiendo un retraso en la preparación de los atletas.

Ante esto, Solano resaltó: “Se van a paralizar los convenios si hay un cambio de ministro y sería un duro golpe para nosotros porque todavía no se han firmado”.