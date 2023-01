Lebron James desveló el objetivo que le falta en la NBA

Lebron James es uno de los basquetbolistas más laureados de todos los tiempos. Y es que el estadounidense a cualquier equipo al que va siempre sale con títulos tanto individuales como colectivos.



Sin embargo, el jugador en las últimas horas aseguró que le hace falta un objetivo en la NBA y es poder jugar junto, o contra, su equipo Bronny James, quien solo está esperando el momento que lo seleccionen en la liga más importante del baloncesto.



“Necesito saltar a la pista con mi hijo, quiero estar en la pista con Bronny. O con el mismo equipo o en un partido contra él. No me refiero a que hagamos uno para uno en un partido, pero me encantaría hacer algo al estilo Ken Griffey Sr. y Junior. Sería ideal, sin duda”, comentó Lebron en diálogo con ESPN.

Le pregunto cuáles son sus aspiraciones y dice que quiere jugar en la NBA así que, si quiere hacerlo, tiene que trabajar para ello. Yo ya estoy aquí, solo le estoy esperando", complementó.



Por su parte, aseguró que los logros individuales no significan nada para él sino están acompañados de triunfos en equipo. Esto a su vez manifestando su malestar con la mala temporada que han hecho los Lakers en esta temporada.



“Estoy formando parte de una franquicia por debajo del .500 (menos del 50 % de victorias en la temporada regular), pero queremos y yo quiero ganar a los más altos niveles. Batir récords en un momento de derrotas nunca ha formado parte de mi ADN".



Finalmente, aseguró que su hijo tendrá un duro camino si quiere superarlo en cantidad de puntos realizados: “Ya le he dicho que tiene un camino muy largo por recorrer para alcanzarme".