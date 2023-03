La BBC suspende a Gary Lineker tras polémicos comentarios en redes

Gary Lineker dejará de presentar Match of the Day (Juego del día), un programa televisivo semanal sobre los partidos de la Premier League inglesa que transmite la BBC, hasta que se logre un acuerdo sobre el uso de las redes sociales por parte del exastro del fútbol.

La decisión, anunciada por la propia BBC, se produce luego de una disputa sobre imparcialidad por comentarios que hizo Lineker criticando la nueva política de asilo del gobierno británico.

La BBC dijo que consideraba que la "actividad reciente en las redes sociales de Lineker era una violación de nuestras normas".

Agregó que él debería "mantenerse bien alejado de tomar partido en cuestiones políticas partidarias o controversias políticas".

La BBC indicó que había estado en "discusiones extendidas con Gary y el equipo en día recientes" y "ha decidido que él dejará de presentar Match of the Day hasta que tengamos una posición acordada y clara sobre su uso de las redes sociales".

"Cuando se trata de liderar nuestra cobertura de fútbol y deportes, Gary es insuperable", agregó la corporación pública de medios británica.

"Nosotros nunca hemos dicho que Gary debería ser alguien que no tenga opiniones o que no pueda tener una perspectiva sobre temas que le interesan, pero hemos dicho que debería mantenerse bien alejado de tomar partido en cuestiones políticas partidarias o controversias políticas", señaló la corporación en un comunicado.

El exfutbolista Ian Wright, quien también participa regularmente en el Match of the Day, anunció que no acudirá este sábado por "solidaridad" con Lineker.

"Todo el mundo sabe lo que el Match of the Day significa para mí, pero le he dicho a la BBC que no lo estaré haciendo mañana. Solidaridad", dijo Wright en un mensaje publicado este viernes en su cuenta de Twitter.

¿Cómo empezó la polémica?

Este martes, la secretaria de Interior de Reino Unido, Suella Braverman, anunció los planes del gobierno británico para prohibir que quienes llegan ilegalmente a Reino Unido puedan solicitar asilo, en un intento por abordar el aumento en el número de personas que cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.

La secretaria de Interior de Reino Unido, Suella Braverman, peresentó unas propuestas para intentar frenar la llegada de solicitantes de asilo. Foto: Getty Images

Lineker reaccionó a esto en Twitter diciendo que era una "política inconmensurablemente cruel dirigida a las personas más vulnerables en un lenguaje que no es diferente al utilizado por Alemania en los años 30".

Braverman respondió al mensaje de Lineker diciendo que "minimiza la indecible tragedia" del Holocausto.

Hablando en el podcast Political Thinking (Pensamiento político) de la BBC, la secretaria de Interior dijo que la comparación con los nazis era "perezosa e inútil" y destacó que su familia "siente muy profundamente el impacto del Holocausto" ya que su esposo es judío.

Muchos parlamentarios de la oposición y organizaciones benéficas también se opusieron enérgicamente a los planes del gobierno.

El primer ministro Rishi Sunak defendió la propuesta diciendo que detener la llegaba de las embarcaciones pequeñas es una "prioridad" para el pueblo británico.

Lineker ha sido presentador de Match of the Day desde 1999 y es la estrella mejor pagada de la BBC, con un sueldo de unos US$1,62 millones en la temporada 2020-2021.

Es empleado por la BBC en condición de trabajador autónomo.

El exfutbolista ha dado alojamiento a solicitantes de asilo y públicamente ha hecho llamados para que se otorguen mejores derechos y protecciones a los refugiados.

También ha sido crítico con los sucesivos gobiernos conservadores que ha tenido recientemente Reino Unido por distintos asuntos, incluyendo el Brexit.

Sus comentarios han recibido amplio apoyo en las redes sociales, donde uno de sus tuits recibió 235.000 "me gusta".

