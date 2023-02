Karol G y su nuevo álbum: todo lo que se sabe de su producción musical

A las 00:00 de este viernes en Colombia, Karol G lanzará lo que será su cuarto álbum de estudio, una producción que muchos fanáticos esperan con gran expectativa debido a las colaboraciones que tiene con grandes artistas como es el caso de Shakira.



El álbum que se llamará ‘Mañana será Bonito’ reveló que el disco es dedicado a su hermano mayor, cuestión que reveló durante el festival de Viña del Mar en Chile.



De igual manera, el disco además de Shakira contará con las colaboraciones de Shakira, Romeo Santos, Sech, Quevedo, Bad Gyal & Sean Paul, Angel Dior & Justin Quiles, Sech, Carla Morrison, Maldy y Ovy On The Drums.

Del reciente álbum ya han sido estrenados temas como Provenza, Gatúbela, Cairo y X Si Volemos. Además, el álbum tendrá 17 canciones de las cuales la artista paisa se sintió muy orgullosa.



“Esta es la carita de mi álbum. Se las presento con todo el amor y orgullo que guarda este pechito. La verdad, no puedo creer que me aguanté tanto para revelar esta fecha y que hoy por fin les puedo contar”, había publicado en su momento en Instagram.



De igual manera, Karol G en las últimas horas reveló la tracklist completa en donde el tema más esperado es el de ‘TQG’ que hizo con Shakira. Aquí el resto de canciones:



Mientras me curo del cora - Karol G.



X si volvemos - Karol G, Romeo Santos.



Pero tú - Karol G, Quevedo.



Besties - Karol G.



Gucci los paños - Karol G.



TQG - Karol G.



Tus gafitas - Karol G.



Ojos ferrari - Karol G, Justin Quiles, Angel Dior.



Mercurio - Karol G.



Gatúbela - Karol G, Maldy.



Kármika - Karol G, Bad Gyal, Sean Paul.



Provenza - Karol G.



Carolina - Karol G.



Dañamos la amistad. - Karol G, Sech



Amargura - Karol G.



Cairo - Karol G, Ovy On The Drums.



Mañana será bonito - Karol G, Carla Morrison.