¿Cuarta ola de pandemia? Máxima tensión por los Juegos Olímpicos

El secretario general del partido gobernante de Japón, Toshiro Nikai, ha afirmado que la cancelación de los Juegos Olímpicos previstos para este verano en Tokio es "una de las opciones" en caso de que continúe empeorando la situación de la pandemia en su país, según recogen este jueves los medios locales.

Nikai, secretario general del Partido Liberal Democrático (PLD) del primer ministro Yoshihide Suga, destacó que los Juegos son "una gran oportunidad para Japón" y confió en que cuenten "con el apoyo de la ciudadanía", aunque señaló que para que tengan éxito "hay muchos temas que resolver", en una entrevista concedida a la cadena nipona TBS cuyo contenido ha sido adelantado por los medios locales.



Cuestionado sobre la posibilidad de que los Juegos se cancelen si siguen al alza los contagios de coronavirus en Japón, respondió que "sería inevitable tomar la decisión según la situación que se presente" antes de la cita, cuya inauguración está prevista para el próximo 23 de julio. "Si llega el momento en que no se puede hacer más (en cuanto a medidas para contener el virus), se deben cancelar de forma decidida. Si se extiende la pandemia debido a los Juegos, ¿para qué habrán servido los Juegos?", dijo Nikai.



Las declaraciones del secretario general del PLD contrastan con el discurso oficial del Gobierno japonés y del comité organizador de Tokio 2020, que desde hace meses mantienen que los Juegos se organizarán con total seguridad y sea cual sea la evolución de la pandemia.



El número dos del PLD trató de matizar sus palabras en un comunicado publicado posteriormente, en el que recalcó el compromiso del Ejecutivo para sacar adelante los Juegos "de forma segura" y pese a la pandemia. "Lo que quería decir es que si me preguntan si los Juegos deben ser organizados pase lo que pase, diría que no", señaló en un comunicado, en el que añade que la decisión final sobre el evento deportivo corresponde a los actores implicados.



Otros miembros del PLD restaron importancia a las llamativas declaraciones, mientras que las fuerzas políticas de la oposición reclamaron al Gobierno que abra una discusión formal sobre qué hacer con los Juegos de este verano, que según las encuestas cuentan con un respaldo popular minoritario.



El nuevo revuelo en torno a los JJOO llega a 99 días de su inauguración y después de que en la víspera el número de contagios diarios en todo Japón superara por primera vez los 4.000 desde finales de enero, una evolución que los expertos médicos del país han comenzado a calificar como cuarta ola de infecciones. Tokio registró este jueves 729 nuevos contagios, la mayor cifra en más de dos meses, mientras que en la prefectura de Osaka se dieron 1.208 casos, un récord hasta la fecha.



Esta situación ha llevado a varias regiones niponas, entre ellas la capital, Tokio, a volver a endurecer las medidas para frenar al virus, lo que incluye acortar los horarios de apertura de bares y restaurantes y limitar más el acceso de espectadores a eventos multitudinarios.



EFE