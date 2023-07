Cabal y Farah dejaron conmovedor momento tras caer en Wimbledon

Juan Sebastian Cabal y Robert Farah no levantan cabeza y viven su peor momento en su carrera como doblistas. Y es que la pareja colombiana no ha obtenido buenos resultados recientemente y ahora se suma su caída en primera ronda de Wimbledon, torneo que supieron ganar en 2019.



La pareja colombiana cayó con el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos en su debut en un cerradísimo partido que terminó 7-6, 6-7 y 6-7.



Los colombianos comenzaron ganando el primer set en el Tiebreak en lo que fue un set donde no hubo quiebres y que se definió por pequeños detalles y algunos errores no forzados.

El segundo set también se iría al desempate, pero en este caso tanto Granollers como Zeballos lo definieron por un amplio margen.



Finalmente, el último parcial terminó con un nuevo Tiebreak que otra vez se definió por pequeños detalles a favor del español y el argentino.



Al final del juego, los colombianos se mostraron decepcionados, pero en ese instante saltó al campo el hijo de Cabal que abrazó a su padre para consolarlo por la derrota y dejó una imagen bastante conmovedora de la pareja colombiana.



Vale señalar que el mejor resultado del ‘Colombian Power’ en este año fue el pasado 26 de febrero cuando cayeron en la final del ATP de Río de Janeiro ante los argentinos Máximo González y Andrés Molteni.