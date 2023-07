Novak Djokovic no afloja y ya está en tercera ronda de Wimbledon

Novak Djokovic continúa firme en Wimbledon, uno de los Grand Slam donde mejor le va y eso lo hizo notar este miércoles cuando eliminó a Jordan Thompson en sets corridos con parciales de 6-3, 7-6 y 7-5.



Estre triunfo marcó su victoria 350 en Grand Slams siendo el tercer tenista que lo logra en la historia tanto de la rama masculina como femenina. Solo Roger Federer, con 369 victorias, y Serena Williams (367) habían superado esa cifra.



El partido, que duró dos horas y 27 minutos, comenzó con el serbio muy fuerte en el servicio y pendiente de los errores de su rival. En la primera bola de break, Nole no dudó y luego fue muy acertado con sus saques y con sus subidas a la red para cerrar el set.

No obstante, Thompson mejoró en la segunda manga y mostró un juego con más firmeza mientras que Djokovic comenzó a mostrar sus primeros errores no forzados del día.



Thompson fue más agresivo y tuvo varias subidas a la red para ganarle algunos puntos a su rival, pero no pudo romperle el servicio por lo que todo se fue al Tiebreak donde Djokovic se impondría.



Con rabia y recados a los espectadores por el mal juego en el segundo set, Djokovic pudo cerrar el partido quebrándole a su rival una vez más para cerrar el juego con tranquilidad.



Con esto mencionado, Djokovic esperará rival en esa instancia que saldrá del ganador de la llave entre el suizo Stan Wawrinka y el argentino Tomas Etcheverry.