Carlos Alcaraz arrancó con pie derecho su camino en Wimbledon

El español Carlos Alcaraz no tuvo problemas en su debut en Wimbledon que tuvo lugar este martes en la cancha central ante el francés Jeremy Chardy que jugó su último partido como profesional.



El murciano concretó el triunfo en tres sets con parciales de 6-0, 6-2 y 7-5, pese a que en torno a él había dudas sobre su estado físico más precisamente en el muslo derecho que estuvo tapado con un vendaje en los días previos al torneo.



No obstante, Alcaraz no tuvo problemas y superó al galo que se llevó un cheque de 63.000 euros y una despedida en Wimbledon, uno de los cinco partidos que jugó desde octubre de 2021 cuando empezaron sus problemas en la rodilla y en su vacuna del covid.

Bajo la atenta mirada de Roger Federer, Alcaraz paseó a Chardy en los dos primeros sets, pero en el tercero, el francés, a punta de garra, le quebraría varios servicios al español y en su momento lideró el parcial por 2-4.



No obstante, el español se puso serio y le dio vuelta al set en el momento indicado antes de meterse en un problema mayor.



Con este triunfo, Alcaraz llegó a treinta victorias en Grand Slam y jugará en segunda ronda al ganador del duelo entre Alexander Muller y Arthur Rinderknech, duelo postergado por lluvia.