Montoya busca su tercera corona en las 500 millas de Indianápolis

El próximo domingo 29 de mayo será una fecha especial para el colombiano Juan Pablo Montoya, buscará desde las 11:45 de la mañana (Hora Colombia) un nuevo título en las 500 millas de Indianápolis.

En total 33 pilotos tomarán la salida, entre ellos el colombiano de 46 años, uno de los conductores que más público atrae, debido a sus triunfos en el año 2000 y en el 2015. Juan Pablo partirá en la casilla 30.



“Tenemos un muy buen carro para la carrera, en la clasificación no nos fue muy bien porque el set up no estaba definifo para el momeno en que nos tocó salir a la pista. La carrera va a estar muy buena, hay muchos rivales rápidos, pero tenemos un carro que responde y esperamos una lucha interesante”, concluyó en el previo el campeón colombiano.



La de este domingo será la primera 'Indy 500' que contará con aforo completo, después de que se compitiera sin aficionados en 2020 y con el 50 % del aforo en 2021, a causa del coronavirus.

El neozelandés Scott Dixon (Chip Ganassi Racing), logró la 'pole position' para la 106 edición de las 500 Millas de Indianápolis, por delante de su compañero de equipo, el español Àlex Palou (Chip Ganassi Racing), que comenzará desde la segunda plaza.