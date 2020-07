Ivermectina, el medicamento contra covid-19 que usarán en Cali y más

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, y Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, anunciaron que suministrarán invermectina a los pacientes de covid-19. Sin embargo, ni la Organización Mundial de la Salud ni ninguna entidad ha reconocido que este ayuda a combatir este virus.



El anuncio causó sorpresa, pues ellos aseguran que se suministrarán desde este viernes 10.000 dosis en la capital del Valle y otros municipios de ese departamento, que es la tercer sector del país con más contagiadas hasta la fecha.

Además de Cali, en los municipios de Buenaventura, Jamundí, Palmira, Yumbo, Buga, Pradera, Candelaria y Florida se les dará este medicamento a las personas que lo requieran al estar infectadas con covid-19.

Según el par de mandatarios, esta decisión se tomó luego de los buenos resultados que han tenido otras ciudades y países de Perú, Ecuador y Cuba. No obstante, dejan claro que esta no es la cura definitiva ni tampoco una protección para no contagiarse, pero sí permitirá que las personas que tengan este coronavirus y sean pacientes leves o asintomáticos, no terminen en una unidad de cuidados intensivos.

Este medicamento ya se ha probado en España y otros países. Aunque hay debate alrededor de su uso, el alcalde Jorge Iván Ospina, quien además es médico, señaló que este se ha utilizado para combatir parásitos y que han hecho las consultas pertinentes para poder usarlos bajo las normas.

Dinero informó que según los registro de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), hay 11 laboratorios que producen el medicamento: Gerco, Scandinavia, Pharma, Biochem, Blaskov, Licol, Galderma, Procaps, Labinco, Metlen Pharma, Generics y Siegfried. Estas compañías cuentan con registro del Invima.