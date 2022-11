Ingreso Solidario: ¿cómo aplicar al bono de madres cabeza de hogar?

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro anunció el inicio del programa por parte de Ingreso Solidario que beneficiará a las madres cabeza de hogar y que beneficiará a 200.000 familias.



Y es que estas madres pasarán de recibir $170.000 pesos colombianos a $500.000 un precio que fue ratificado este 8 de noviembre tras culminarse la Mesa Extraordinaria de Equidad que fue liderada por el propio Petro y en donde se confirmó que el giro de este dinero operará a partir del próximo ciclo de pagos.



Por su parte, la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, aseguró que la intención del Gobierno es ampliar este beneficio a otros programas de Ingreso Solidario como lo son Familias en Acción o Jóvenes en Acción.

Por el momento, el foco será para las cabezas de hogar ya que se ha comprobado que el 75% de hogares en pobreza extrema o pobreza moderada están liderados por ellos.



Requisitos para ser reconocida como madres cabeza de hogar



*Tener a cargo la responsabilidad de los hijos menores o de otras personas que no puedan trabajar



*Que esa responsabilidad sea permanente o que se prolongue por un largo tiempo



*La ausencia permanente o abandono de la pareja no son mérito suficiente, debe demostrar que la pareja no cumple con las obligaciones



*Que la pareja no cumpla sus obligaciones producto de una incapacidad física, mental, sensorial, auditiva o deceso.



*Los miembros de la familia no ayuden en el hogar, es decir, que la responsabilidad económica del hogar es solo de una sola persona