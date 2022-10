Ingreso Solidario 2022: Petro anuncia transformación del beneficio

Desde el departamento del César, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció cambios en el subsidio conocido como Ingreso Solidario el cual instauró el gobierno de Iván Duque durante la pandemia para ayudar a las familias en condición de pobreza extrema.



Estas familias recibían según su ranking en el Sisben IV cierta cantidad de dinero a manera de auxilio, pero esta política tendrá su fin el próximo 31 de diciembre para dar paso a un nuevo bono.



“Se acaba este 31 de diciembre el Ingreso Solidario. Lo vamos a transformar en esto que queda del año de tal manera que una madre cabeza de familia sola, madre de niños y niñas, puedan recibir 500 mil pesos mensuales”

¿Quiénes podrán acceder a los $500.000 pesos?



Según lo dicho por el mandatario esta subida del monto ayudará a las familias con vulnerabilidad económica a salir de su situación de pobreza. De igual manera, beneficiará a las madres cabezas de familia para que lleven una buena alimentación a sus hijos e hijas.



Por su parte, Petro a pesar del anuncio no precisó cuándo iba a llegar la nueva transferencia, si el pago será mensual y no mencionó la manera cómo se podrían inscribir los hogares más vulnerables.



De igual manera, no hizo énfasis sobre lo que pasará con las familias que ya reciben el beneficio, pero en los próximos días se contarían los detalles paso a paso sobre el tema.



¿Cuándo se hará entrega del último pago del Ingreso Solidario?



Para el 2022 el último ciclo de pagos se realizará en el mes de noviembre de la siguiente manera:



Hogar con un miembro en Grupo A del Sisben recibirá $420.000



Hogar con miembro en Grupo B, $410.000



Hogar con dos o más personas en Grupo A, $435.000



Hogar con dos personas del Grupo B recibirán $420.000



Hogar con tres miembros sin Sisben IV recibirán $400.000



Para saber si aplica para este ciclo de pagos deberá ingresar su cédula y otros datos en el portal web: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/