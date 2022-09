¿Hasta cuándo hay plazo de solicitar cupos escolares en Bogotá?

La Secretaría de Educación del Distrito mantiene hasta el 3 de octubre del 2022 las inscripciones abiertas para las personas que estén interesadas en buscar cupos escolares para estudiantes nuevos en colegios de Bogotá, la oferta aplica para cualquier grado escolar.

El proceso de matrículas 2023 se habilitó con más de 122 mil cupos disponibles para todas y todos, sin importar su género, condición migratoria, pertenencia étnica o tipo de discapacidad.

Estas son las fechas para la temporada de matrículas 2023 en Bogotá

1. Realiza la solicitud: Hasta el próximo 3 de octubre

Ingresando a www.educaciónbogota.edu.co oprimir la opción MATRICÚLATE AQUÍ + clic en el botón “Cupo escolar nuevo”. Las familias pueden elegir y ordenar las opciones de colegios de acuerdo con su preferencia. Es muy importante que sean mínimo tres y máximo diez para la asignación de cupo.

2. Consulta el resultado y acepte el cupo asignado: dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación del resultado.

- Para grados preescolar: entre el 11 de octubre al 28 de noviembre del 2022

- Para grados de 1° de primaria en adelante: entre el 14 de diciembre del 2022 al 17 de enero del 2023

El proceso se realiza a través de la misma página web: oprimir la opción “Consulta y acepta el cupo asignado”. Si la familia no acepta el cupo se entenderá que no está interesada y se liberará.



3. Formaliza la matrícula

Asistiendo al colegio oficial asignado dentro de los cinco días posteriores a la aceptación del cupo. Si la familia no formaliza la matrícula a tiempo se entenderá que no está interesado(a) y se liberará el cupo.