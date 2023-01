Harry pone a temblar a la familia real británica con su autobiografía

El próximo 10 de enero de 2023, el Príncipe Harry lanzará su autobiografía llamada ‘En la Sombra’ en donde el Duque de Sussex contará su verdad sobre cómo fue su vivencia en la familia real británica.



Sin embargo, en las últimas horas ya se han filtrado varios temas que habrá en el libro y al parecer será una autobiografía bastante polémica y reveladora que pone a temblar a la monarquía de ese país.



Y es que Harry se refirió a sus momentos más polémicos de su vida y lo hizo sin tapujos y en donde destaca su consumo de drogas y alcohol, la pérdida de su virginidad, su pasado en Afganistán y el desencuentro que tuvo con su hermano Guillermo a causa de Meghan Markle.

Consumo de drogas



“Consumí cocaína algunas veces con 17 años”, confesó Harry en sus memorias escritas por el periodista Jr Moehringer, ganador del premio Pullitzer. De igual forma, cuenta que pese a que probó esa droga no le pareció nada divertida.



Etapa en Afganistán



En el libro, Harry también recuerda cómo mató a 25 combatientes talibanes durante su segundo periodo como militar en ese país. “En la era de los apaches y los portátiles pude contar con exactitud el número de personas que maté. Son 25 personas en total. Y me pareció esencial no tener miedo de ese número. No es un número que me llene de satisfacción, pero tampoco me avergüenza”.



Altercado con Guillermo



De acuerdo con sus memorias, Harry relata que tuvo un desencuentro en Nottingham Cottage con su hermano. “Dejó el agua, me llamó por otro nombre y vino hacia mí. Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda. Los pedazos me cortaron.



Todo esto se desencadenó debido a causa de Meghan Markle, a quien Guillermo llamó grosera y difícil según lo dicho por Harry.



Con esto mencionado, el 10 de enero se revelará el resto de las memorias de Harry, pero por el momento el Duque de Sussex ha sido muy criticado en Reino Unido sobre todo por los medios británicos.