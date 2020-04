Filtración de Gates y OMS abre debate: ¿sabían antes del coronavirus?

Un robo informático encendió un debate mundial. The Washington Post informó que hackers robaron unas 25.000 direcciones de correo electrónicos y contraseñas, supuestamente, del instituto estadounidense de salud (NIH), la fundación Gates y la Organización Mundial de la Salud. Estos últimos están en el ojo del huracán.

Según la información filtrada, en febrero de 2018 un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una lista de enfermedades que debían ser una prioridad en la atención e investigación debido a la grave amenaza que representaban para la salud pública.



Se trataba del ébola, el zika, la fiebre de Lassa, la fiebre del valle de Rift, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la enfermedad de nipha, los síndromes respiratorios de SARS y MERS y la 'Enfermedad X'.



Según la fuente, la OMS describía a esta última como “una grave epidemia internacional que puede ser causada por un patógeno actualmente desconocido capaz de provocar enfermedad en humanos”.



La BBC le preguntó a la doctora Josie Golding, jefa de epidemiología de la organización de investigación Wellcome Trust de Londres, quien contestó: “Ahora que hemos visto cómo fueron aumentando los casos de forma sostenida y después de identificarla e investigarla para ver de qué se trataba, pienso que covid-19 es definitivamente la enfermedad X”.



Y mientras el mundo se pregunta por qué si se tenía información desde hace dos años no hubo una respuesta más oportuna y una estrategia más eficaz para evitar que el virus se convirtiera en pandemia, en Estados Unidos el hackeo alimenta las fake news, orquestadas por grupos extremistas de derecha, que apoyan la versión sobre una supuesta relación entre Gates con la OMS para ‘esparcir’ el coronavirus. Dicen algunos que ocultaron información sobre un supuesto laboratorio chino de dónde habría 'escapado' el virus.



Bill Gates es un fuerte opositor del presidente Trump y eso le ha costado ser el centro de noticias falsas: “La información engañosa sobre Gates es ahora la más extendida de todas las falsedades de coronavirus rastreadas por Zignal Labs, una compañía de análisis de medios. La información errónea incluye más de 16,000 publicaciones en Facebook este año sobre Gates y el virus que les gustó y comentaron casi 900,000 veces, según un análisis del New York Times. En YouTube, los 10 videos más populares que difunden mentiras sobre Gates publicados en marzo y abril fueron vistos casi cinco millones de veces”, explicó The New York Times.



En todo caso, muchos recuerdan hoy una charla TED de Bill Gates que data de 2015: