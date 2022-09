Van por su segundo US Open: 'con muchas ganas de seguir ganando'

Los tenistas colombianos vuelven a tener las sensaciones que los llevaron a ser la dupla más temida del circuito. Tras la clasificación a las semifinales del US Open, Farah y Cabal esperan dar espectáculo en las canchas de New York. Luego del espectacular año en el 2019, esperan revalidar el título en el Abierto de Estados Unidos.

El partido fue bastante luchado, pero de los encuentros del campeonato seguramente ha sido el más fácil, Robert Farah aseguró: "El público fue muy grande, fue muy ruidoso, muchas gracias, en verdad, cada partido lo hacen igual de especial y con muchas ganas de seguir ganando acá".



Por su parte Juan Sebastián Cabal recobró su gran juego desde el fondo de la cancha, los colombianos mantienen la ilusión de llegar a la gran final: "Creo que dimos una buena pelea, no es fácil, estar acá tratar de pelear de ganar y de ofrecer un buen espectáculo".



Desde la organización les preguntaron por la buena relación que tienen, pues ya llevan jugando bastante tiempo, Farah respondió: "Este hombre es como mi hermano, no me voy a enojar jugando con mi hermano".



Sobre la pareja que tienen al frente en semifinales, Cabal concluyó: "Será una buena pelea, sabemos que son buenos, ellos saben que somos buenos,, intentaremos dar de que hablar".