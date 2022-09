Histórica actuación de Colombia en el PGA Tour: Muñoz, 'encendido'

Cuando Sebastián Muñoz comenzó su carrera universitaria, no soñaba con jugar el PGA TOUR. Alcanzar la etapa más alta del golf no parecía realista. Estaba luchando solo para romper la alineación titular en el norte de Texas. Centrarse en lo académico parecía lo más prudente.

Luego, el rápido éxito profesional de un excompañero cambió la opinión de Muñoz. Carlos Ortiz comenzó su primera temporada en el Korn Ferry Tour durante el tercer año de Muñoz. Ortiz ganó tres veces e inspiró a Muñoz a cambiar algo de tiempo en la biblioteca por el campo de prácticas.



Aún así, Muñoz dijo que no se convertiría en profesional a menos que ganara durante su temporada senior. Regresaría a Colombia y trabajaría en la plantación de árboles de caucho de su familia. Afortunadamente ganó dos veces durante su último año para el Mean Green.V “Hice una promesa, así que dije, 'Vamos'”, dijo Muñoz.



Al igual que su excompañero, no tardó en entrar en el círculo de ganadores. Muñoz ganó su segunda salida en el Korn Ferry Tour, luego de recibir una exención del patrocinador en el evento en su Colombia natal. Se tradujo en su primera tarjeta PGA TOUR.



Hizo su primera apertura como miembro del PGA TOUR en el Sanderson Farms Championship. Tres años más tarde, fue el sitio de su primera victoria en el PGA TOUR después de vencer al Novato del Año reinante, Sungjae Im, en el primer hoyo de un desempate. Con la victoria, Muñoz se hizo cargo del primer puesto en la clasificación de la FedExCup. Disparó 70-67-63-70 para terminar en 18 bajo par 270 en el Country Club de Jackson. “Nunca pensé que iba a ser jugador del PGA TOUR”, dijo Muñoz. “Ni siquiera era una opción”.



Es el segundo ganador consecutivo de América Latina para comenzar la nueva temporada. Joaquin Niemann ganó la apertura de la temporada A Military Tribute en The Greenbrier. Ver ganar a su amigo le dio a Muñoz la confianza de que él podía hacer lo mismo.



Fue en The Greenbrier hace dos años cuando Muñoz obtuvo la primera ventaja de 54 hoyos de su carrera. Sin embargo, disparó 2 en la ronda final, cuando Xander Schauffele obtuvo su primera victoria.



Muñoz interrogó a Niemann, quien hizo seis birdies de nueve hoyos el domingo pasado, sobre la ronda final mientras volaban juntos a Mississippi. El consejo valió la pena rápidamente. Muñoz estaba de vuelta en el liderato después de un 63 en la tercera ronda en el Country Club de Jackson.



“Su victoria la semana pasada fue la última pieza del rompecabezas que necesitaba para saber que somos lo suficientemente buenos para competir, que somos miembros del PGA TOUR y jugamos para ganar”, dijo Muñoz.



Muñoz se apresuró a mantenerse a la cabeza todo el día hasta un bogey descuidado en el 15 manejable. Fue su primero en 39 hoyos. Todavía perdía por uno cuando llegó al hoyo final.



Muñoz conectó un golpe de salida de 322 yardas en la calle, luego golpeó su aproximación de 160 yardas a 15 pies. Hizo el putt, provocando un rugido en las gradas que rodeaban el último green.



Se perdió tanto la calle como el green en el primer hoyo adicional, pero hizo un chip de 4 pies e hizo el par. Ganó después de que Im no pudo subir y bajar desde detrás del green. “Tiene mucha energía y confianza”, dijo el ex entrenador universitario de Muñoz, Brad Stracke. “No me sorprende que haya hecho ese putt para empatar y luego lo haya subido y bajado”. Muñoz solo hizo tres bogeys en toda la semana a pesar de acertar solo el 52% de los fairways. Ninguno de sus tiros de recuperación fue más grande que su aproximación en el sexto de 482 yardas, uno de los hoyos más difíciles del Country Club of Jackson.



Su golpe de salida se estrelló contra un árbol, dejándolo a 260 yardas del green en el par 4. El espeso dosel de los robles lo dejó con pocas opciones. Lanzar hacia la derecha y dejarse un tercer tiro alrededor de las 100 yardas parecía la jugada prudente.



Muñoz se inspiró para tomar la ruta más arriesgada después de ver al locutor de Golf Channel Jim “Bones” Mackay, quien estaba siguiendo al grupo. Mackay fue el caddie de Phil Mickelson durante mucho tiempo. Muñoz decidió emular al antiguo jefe de Mackay.



“La fortuna favorece a los audaces”, dijo Muñoz. “Creí en mí mismo y saqué el tiro”.



Muñoz abrió la cara de su madera de calle y pegó un tiro que se dirigió por la quinta calle paralela antes de cortar unas 50 yardas. Acabó en el áspero lado izquierdo del green. Lanzó a 12 pies e hizo el putt. El putt para birdie de 15 pies de Sebastián Muñoz para el tiro del díaDisparo del día



Muñoz terminó 42º en precisión de tiro esta semana después de conectar 29 calles, pero fue 12º en golpes de green (57 de 72). Su juego con los hierros fue tan bueno que no tuvo que hacer un putt de más de 15 pies para ninguno de sus 21 birdies.



Fue el segundo top 10 consecutivo de Muñoz al comenzar la temporada. Terminó T7 la semana pasada en A Military Tribute.



Stracke recuerda la primera vez que vio jugar a Muñoz, en un evento juvenil en el Blue Monster de Doral. Muñoz hizo ocho birdies.



“Recuerdo haber pensado, 'Dios, este tipo va a ser genial'”.



Sin embargo, casi no jugó el PGA TOUR. Ahora es un ganador.





Información del PGA Tour