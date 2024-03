Max Verstappen se sincera: revela el tiempo que estará en Red Bull

La Fórmula 1 ya aterrizó en Arabia Saudita para afrontar la segunda carrera de la temporada 2024, en medio de la incertidumbre generada por algunos rumores y las declaraciones de Verstappen padre, quien puso en suspenso la continuidad de su hijo en la escudería de Red Bull.



A su llegada a Jeddah, Max cumplió con una rueda de prensa en la que se dio claridad a los últimos rumores. Allí, el piloto neerlandés confirmó que no quiere irse de Red Bull Racing siempre y cuando sea el mejor equipo. Además, afirmó que no imagina estar en la Fórmula 1 sin estar al lado de su padre.

El actual campeón del mundo, confesó que está contratado para centrarse “únicamente en el aspecto del rendimiento. Y, por supuesto, eso es también en lo que me centraré este fin de semana”, por lo que no prestó atención a los rumores en medio del GP de Baréin.



Ante el cuestionamiento si continuaría en la escuadra hasta el final de su contrato, Max aclaró que “esa siempre ha sido la intención del fichaje”, agregando que se quedará con el equipo porque “realmente lo disfruto y también estoy muy feliz dentro del equipo. Y mientras tanto, no hay razón para irnos”.



Por otro lado, aunque no confirmó, ni desmintió acercamientos con Mercedes, fue claro en decir que se encuentra “muy feliz en el equipo”. Ante esto, volvió a recalcar que “no hay motivos” para irse de la escuadra con la que espera volver a triunfar en el Campeonato Mundial de Pilotos.



Tanto Verstappen como el resto de pilotos se encuentran alistando lo que será el Gran Premio de Arabia Saudita, el cual tendrá actividad desde este jueves 7 de marzo con las prácticas 1 y 2, seguidamente, el viernes habrá prácticas 3 y la clasificación. El sábado 9 la carrera iniciará a las 12:00 p.m. (hora Colombia).