Fernando Gaviria regresa al ciclismo de pista después de siete años

Después de siete años sin pisar un velódromo, Fernando Gaviria volverá al ciclismo de pista para disputar el Campeonato Panamericano Élite, el cual comenzará este miércoles 14 de junio e irá hasta el 18 del mismo mes.



Gaviria, que pertenece al equipo Movistar, tendrá la oportunidad de estar en la competencia con el objetivo de sumar puntos de cara a los Juegos Olímpicos, cita en la que quiere estar en las pruebas de pista.



"Llegamos bastante bien y contentos con el grupo que se ha formado. Ya el trabajo estaba hecho, debido a que me había preparado muy bien para el Giro de Italia y eso ayudó. Las expectativas son altas y trataremos de sumar los puntos en las pruebas olímpicas que es el objetivo ", señaló el antioqueño.

Además, habló de cómo afrontará este nuevo reto en su carrera: “Es difícil porque ya se jugó una tanda de copas del mundo, pero estamos analizando las opciones y aún podemos clasificar. Debemos hacer nuestro mayor esfuerzo y depende solo de nosotros ", mencionó.



Finalmente, hizo un balance de su temporada con el Movistar: "Es positivo, he encontrado buenas piernas, pese a que no conseguir las victorias que deseaba y se han podido disputar la mayoría de embalajes. Una vez termine esta participación en pista, estaré enfocado en la ruta. Aún no sé qué calendario me falta".