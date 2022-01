Feria de Manizales: cinco candidatas se retiran del reinado del Café

Este miércoles las candidatas del 50° Reinado Internacional del Café estuvieron en el Desfile de las Carretas del Rocío. Desafortunadamente del total de candidatas cinco representantes se bajan de la puja por la corona debido a sus postivos para covid.

Así arrancó el desfile de Bienvenida Paisaje Cultural Cafetero con las candidatas al 50° Reinado Internacional del Café, salió desde El Cable. Video @freara pic.twitter.com/LJSS9ZgdjV — Periódico LA PATRIA (@lapatriacom) January 3, 2022

César Augusto Gómez, director de logística del Reinado Internacional del Café, aseguró: “De las 28 candidatas que estábamos esperando, desafortunadamente nos confirmaron que 4 no podían llegar por problemas de Covid y tenemos un par de niñas que están en reposo porque tienen un estado gripal suave”. Este miércoles en la mañana se conoció un nuevo caso.



La representante de República Dominicana, Aída Saladín Castillo; Chayrin Darlys Pérez Abreu, de Puerto Rico; Sheynnis Alondra Palacios Cornejo de Nicaragua y Ruffa Nava de Filipinas.

Cierres viales este miércoles en Manizales

Este miércoles en Manizales habrán cuatro cierres viales debido a las actividades de la Feria 65 que congregan programación en las calles de la ciudad con las reinas, deportes y los juegos pirotécnicos.



Por eso, la Secretaría de Movilidad anunció las medidas que se tendrán en La Sultana, la Avenida Santander, el centro, Chipre y el sector del estadio Palogrande:



• Carritos de balineras: El cierre vial será en el barrio La Sultana de la carrera 8 – 69 a la carrera 12 y será de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.



• Desfile de Carretas del Rocío: De 8:30 a.m. a 1:00 p.m. se cerrarán la carrera 20 B con calle 65, exactamente en el sector de Converry; la carrera 21 con calle 67, sector Laureles, y la Avenida Santander desde el CAI de El Cable hasta la carrera 22 con calle 25.



• Paseo en bicicleta de las candidatas al Reinado Internacional del Café: De 1:30 p.m. a 3:30 p.m. estará deshabilitado el paso vehicular en la Av. 12 de octubre, barrio Chipre.



• Juegos piromusicales: Los cierres programados comenzarán a partir de las 4:00 p.m. e irán hasta las 9:00 p.m. Las vías cerradas serán:



- Calle 62 entre Avenida Paralela y carrera 24



- Carrera 24 entre calle 62 y Avenida Lindsay



- Avenida Lindsay, calzada hacia el estadio desde la carrera 24 hasta la Glorieta de la Universidad Nacional.