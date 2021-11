Atención: comienza el quinto ciclo de pagos de Familias en Acción

Prosperidad Social comenzó este jueves, 4 de noviembre, el quinto ciclo de pagos del año de Familias en Acción: corresponde al periodo de verificación de junio y julio de 2021. Estos recursos estarán disponibles para 2.114.919 hogares, hasta el 23 de noviembre.

Este ciclo entregará los incentivos a los hogares con niños y niñas menores de seis años, por concepto de salud; a las familias con niños, niñas y adolescentes que estudian en colegios de calendario escolar A y B; y a aquellas familias que no han cobrado los recursos de los ciclos de pago tres y cuatro de este 2021.



La directora de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, informó que la inversión para este giro es de 344.631 millones de pesos: “Estamos buscando también a 27.024 familias que no han cobrado los giros extraordinarios de 2020, para lo que contamos con una inversión de 14.597 millones de pesos. No queremos que los hogares pierdan estos recursos. Es importante que realicen la verificación con los enlaces municipales”.

La dispersión del dinero de este programa está a cargo de los bancos Agrario y Davivienda y sus productos financieros. El cronograma para cada municipio, los puntos de pago, los aliados y los horarios serán socializados por los enlaces municipales y a través de los canales dispuestos por ambos bancos. Los titulares de cada familia deben estar atentos a esta información para conocer cómo y cuándo pueden reclamar sus incentivos. Deben tener presente las medidas de bioseguridad y el pico y cédula de su municipio.







Información de prensa Prosperidad Social.