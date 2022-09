Max festeja su cumpleaños con la esperanza de celebrar el título

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del Mundial de Fórmula Uno, que este viernes celebró su 25 cumpleaños con el cuarto tiempo en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del año, declaró en el circuito de Marina Bay que "lo importante será" este sábado, "a una vuelta".

"Creo que empezamos muy bien en el primer entrenamiento libre (en el que marcó el segundo tiempo) y después. en el segundo, quisimos probar unas cuantas cosas que tardaron más de lo esperado en ser cambiadas", explicó la joven estrella neerlandesa, que este domingo dispone en Marina Bay de su primera 'Bola de Mundial': si gana y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) -al que supera en 116 puntos- no mejora un noveno puesto en Singapur, siempre y cuando su compañero mexicano Sergio Pérez -con posibilidades matemáticas, aún- no supere un cuarto puesto; o acabe en esa posición sin marcar la vuelta rápida.



Verstappen también revalidaría el título este fin de semana si vence con la vuelta rápida, el piloto de la Costa Azul no mejora un octavo y 'Checo' no sube al podio.



"No rodamos mucho, así que no es nada representativo de lo que podemos hacer", dijo Verstappen, que si revalida título este domingo será bicampeón del mundo y sumará 32 victorias, igualando en esos apartados las estadísticas del español Fernando Alonso.



"Por supuesto que queda espacio de mejora; y aún tenemos que analizar si los cambios que hicimos funcionaron o no", comentó 'Mad Max', once veces victorioso en lo que va de temporada. "En mi opinión, lo importante será mañana, cuando veamos lo rápidos que podamos ser a una vuelta", comentó Verstappen, en referencia a la calificación.