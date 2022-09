Fórmula 1: Barranquilla mantiene la ilusión del Gran Premio del Caribe

Luego de la llegada a la presidencia de Gustavo Petro parecía llegar a su final, la historia de una carrera de Fórmula 1 en Colombia. Aunque parezca irreal, esta semana avivó la ilusión de ver correr en el país a los autos más rápidos del mundo. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, es el promotor de este sueño llamado Gran Premio del Caribe.

El expresidente Iván Duque era uno de los principales adeptos a esta iniciativa; sin embargo desde que asumió el presidente Gustavo Petro había dejado claro claro que el Gobierno tendría otras prioridades.



En 'Blu Radio' el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, habló de la posibilidades reales: “Lo que se puede decir es que va bien el proceso. Se ha avanzado en todos los pasos previos, antes de la decisión final. Ya han venido a la ciudad, la han encontrado a gusto y se dieron cuenta de que se puede realizar una carrera distinta a las demás, donde la naturaleza sería uno de los puntos más importantes”.



Los detalles que revela el funcionario dan cuenta que puede ser posible una pista para los corredores más rápidos del mundo: “El premio sería autosostenible, es decir, el desarrollo de la carrera no le costará al país y a la ciudad, sino, por el contrario, traerá empleo, turismo y reconocimiento y buenas noticias. Es algo viable y técnicamente dijeron que se puede hacer una carrera de Fórmula 1, dicho los mismos técnicos de esta categoría del automovilismo”.



Los expertos lo habían asegurado, de hacerse un gran premio la pista tendría que ser un circuito callejero: “En uno de estos, el río es protagonista, en otro no, pero ambos quedan en el área metropolitana de Barranquilla". La velocidad podría tomarse las vías de Barranquilla, estando a la altura de grandes circuitos urbanos como Mónaco, Canadá, Miami, Las Vegas y Bakú.



La empresa privada estaría detrás de esta gran apuesta, el apoyo del gobierno aún no se vislumbra, las cuentas por parte de los que organicen el evento están claras: "Sería el evento de mayor facturación en toda Colombia. Un Gran Premio de Fórmula 1 factura en dos o tres días 2,5 veces lo que factura Corferias en todo el año".