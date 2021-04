¡Alerta mundial! Grandes eventos del deporte en vilo por el covid-19

Hace un año y un mes el mundo colapsó. La pandemia obligó a las organizaciones a posponer, aplazar y en muchos casos cancelar los eventos deportivos. No se salvaron los Juegos Olímpicos, no se salvó la Copa América, algunas carreras ciclísticas se aplazaron y en el caso de la Fórmula 1 se necesitó de un nuevo calendario. Este año la situación puede ser similar, la vacuna no ha propiciado el escenario para que los eventos deportivos eludan la realidad de los paises.

Ahora, siendo mitad de abril, los calendarios están a punto de sufrir nuevos cambios, los Juegos Olímpicos fueron ratificados y la llama olímpica ya comenzó su recorrido, sin embargo un alto funcionario de Japón aseguró que la cancelación puede ser una realidad, antes los elevados índices de contagios.



El presidente de Argentina hizo un llamado a la sensatez, pues la organización de la Copa está a la vuelta de la esquina y el país suramericano mantiene su alerta por la emergencia sanitaria. La Fórmula 1 canceló uno de sus grandes premios y el calendario del Roland Garros se corrió con el ánimo de poder competir, Francia no es ajena a la actualidad mundial.

Juegos Olímpicos

El secretario general del partido gobernante de Japón, Toshiro Nikai, afirmó que la cancelación de los Juegos Olímpicos previstos para este verano en Tokio es "una de las opciones" en caso de que continúe empeorando la situación de la pandemia en su país.



27 deportes están aún pendientes de torneos preolímpicos de clasificación o puntuables para el ránking que repartirá las plazas olímpicas, tras la suspensión por parte del COI del preolímpico de boxeo en América. Las clasificaciones se prolongarán hasta finales de junio, lo que impide realizar el sorteo de emparejamientos para Tokio 2020 en disciplinas como el rugby o el voley playa.

Fútbol

El aplazamiento de la Copa América 2020 ya fue una realidad, este jueves el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció el cierre de comercios y colegios por una cifra récord de contagios superior a los 25.000 casos, y sobre el torneo pidió cabeza fría: "Yo no quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, pero quiero que seamos muy sensatos, muy cuidadosos. Tenemos un tiempo por adelante para analizar y ver cómo evolucionan las cosas, ver cómo podemos dominar el problema”.



El primer mandatario agregó,:"Las autoridades deportivas tienen que actuar con mucha atención. Lo que está pasando en los planteles del fútbol argentino es una muestra de lo que puede pasar cuando salgamos de la Argentina a jugar en países donde el problema es más agudo aún”.



Tenis

El torneo de Roland Garros va a retrasarse con la esperanza de que una mejora de la situación epidémica en Francia permita que se desarrolle en condiciones más normales, se celebrará entre el 30 de mayo y el 13 de junio.



La Federación Francesa de Tenis (FFT) oficializó el aplazamiento del torneo, eso si, sin cambios a las fechas programadas, el objetivo de los organizadores sería poder acoger más público en las gradas si se levantaran progresivamente las restricciones por el coronavirus. Ante el repunte epidémico que sufre Francia desde hace ya más de un mes, el Gobierno estableció un régimen de recomendaciones y restricciones previsto hasta finales de mes.



El presidente, Emmanuel Macron, quiso dar perspectivas a la población al señalar que todas esas restricciones se levantarían paulatinamente a partir de mediados de mayo, en un escenario todavía por determinar. El pasado año, Roland Garros se trasladó de sus fechas tradicionales, entre finales de mayo y comienzos de junio, a septiembre, también a causa de la covid.

Automovilismo

El Gran Premio de Fórmula 1 de Montreal, uno de los clásicos del campeonato y que se tenía que celebrar este año el 13 de junio, ha sido cancelado por segundo año consecutivo a consecuencia de la covid-19.



La decisión ha sido tomada por las autoridades sanitarias de Montreal tras determinar que incluso sin la presencia de público en las gradas, la celebración de la carrera supone un grave peligro de propagación de la enfermedad porque los integrantes de los equipos estarían en contacto con centenares de voluntarios que hacen posible el Gran Premio.



EFE