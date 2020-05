Nueva advertencia: OMS informa que el covid-19 puede no desaparecer

Mike Ryan, alto funcionario de la OMS, anunció en medio de una reunión virtual que el nuevo coronavirus puede convertirse en una enfermedad endémica, siendo casi que imposible en su destrucción total, relacionando con otra enfermedad como lo es el VIH Sida.

"Es importante poner esto sobre la mesa: este virus puede convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades, puede que nunca desaparezca...Creo que es importante que seamos realistas y no creo que nadie pueda predecir cuándo desaparecerá esta enfermedad" afirmó Ryan.

“Creo que no hay promesas en esto y no hay fechas. Esta enfermedad puede convertirse en un problema prolongado o puede no serlo", finalizó Ryan, quien además aseguró que una vacuna puede que no sea capaz de eliminar el virus en su totalidad, citando como ejemplo al sarampión.