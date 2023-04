Elon Musk y la gran revelación que hizo de la compra de Twitter

La compra de Twitter por Elon Musk, es uno de esos desembolsos que se verán una vez cada mucho tiempo. El magnate pagó 44.000 millones de dólares, pero al parecer el propio Musk no había hecho la compra porque le atraía la empresa.



Pues bien, en las últimas horas, el magnate sudafricano confirmó que compró Twitter no por voluntad propia sino por obligación.



Esta revelación la hizo el propio multimillonario a TechCrunch en donde confirma directamente la red social porque no le quebaba muchas opciones. De lo contrario, un tribunal le hubiera obligado a hacerlo después de que se acordaran todos los tratos para la compra por 44 mil millones de dólares.

Tras esto, la compañía ha cambiado bastante con el fin de rentabilizar la empresa todo lo posible y eso llevó a recortes de personal, venta del mobiliario de la oficina, y nuevas características de pago dentro de la compañía.



De igual manera, Musk no es que esté interesado mucho en Twitter ya que sus esfuerzos están dedicados a innovaciones como las mejoras en sus sistemas de conducción autónoma en sus Tesla y su viaje a Marte con el Space X.



Ante esto, el magnate sigue en la búsqueda de un CEO de la empresa, papel que desempeña actualmente.