Coachella 2023: ¿Qué actuaciones habrá y cómo ver el festival online?

Coachella es uno de los grandes festivales que habrá este año en Estados Unidos y que ha tenido tal repercusión que se ha vuelto en uno de los más importantes del mundo.



El evento tendrá lugar en Indio, California, y para esta ocasión la música latina se tomará los escenarios del evento que se llevará a cabo del 15 al 17 de abril y del 21 al 23 de abril.



Algunos de los representantes más importantes que estarán en el evento serán Bad Bunny, Becky G, Eladio Carrión, Gorillaz, Rosalía, Calvin Harris, Blackpink, The Chemical Brothers entre otros grandes artistas.

¿Cómo ver el festival en Colombia?



Para este año, YouTube hará seis transmisiones en simultáneo de todas las etapas del festival, es decir que habrá acceso a todos los escenarios del evento que son: Coachella Stage, Outdoor Theatre, Sahara, Mojave, Gobi y Sonora.



Para disfrutar del festival, hay que ingresar al canal oficial de Coachella y dar clic sobre el escenario que desea observar. La transmisión en Colombia comienza a las 6 de la tarde y para los usuarios de YouTube Premium habrá varias cámaras exclusivas.



¿Qué artistas se presentarán en Coachella 2023



Viernes 14 y 21 de abril



Ashnikko



Bad Bunny



Becky G



BENEE



Blondie



Burna Boy



Chris Stussy



DannyLux



Dennis Cruz



Desert Cahuilla Bird Singers



Doechii



Dombresk



Domi & JD Beck



FKJ



Gabriels



Gorillaz



Idris Elba



Jamie Jones



Julet Mendoza



Jupiter & Okwess



Kaytranada



Kyle Watson



Lava La Rue



Lewis OfMan



Maceo Plex



Magdalena Bay



Malaa



Metro Boomin



Mochakk



MUNA



Nora En Pure



Oliver Koletzki



Overmono



PAWSA



Pusha T



Saba



SG Lewis



Sleaford Mods



Soul Glo



TESTPILOT



The Chemical Brothers



The Comet Is Coming



The Garden



The Murder Capital



Towe Nwigwe



TV Girl



Two Friends



Téo?



Uncle Waffles



Vintage Culture



Wet Let



Whyte Fang



YUNGBLUD



Yves Tumor.



Sábado 15 y 22 de abril



$uicideboy$



070 Shake



AG Club



Bakar



BLACKPINK



boygenius



BRATTY



Carlita



Charli XCX



Chloé Caillet



Chromeo



Colyn



Destroy Boys



Diljit Dosanjh



Dinner Party



DJ Tennis



Donovan’s Yard



DRAMA



EARTHGANG



Eladio Carrión



Elderbrook



Elyanna



Erc Prydz presents HOLO



Ethel Cain



Flo Milli



Francis Mercier



Hiatus Kaiyote



Horsegirl



Hot Since 82



Jan Blomqvist



Keinemusik



Kenny Beats



Labrinth



Los Fabulosos Cadillacs



Marc Rebillet



Mathame



Monolink



Mura Masa



NIA Archives



Rebelution



Remi Wolf



Rosalía



Scowl



Shenseea



Snail Mail



Sofi Tukker



Sunset Rollercoaster



Tale of Us



The Breedeers



The Kid LAROI



The Linda Lindas



UMI



Underworld



WhoMadeWho



Yaeji



Yung LEan.



Domingo 16 y 23 de abril



2manydjs



1999.ODDS



A Boogie



Adam Beyer



Airrica



Alex G



Ali Sethi



Big Wild



Björk



Boris Brejcha



Camelphat



Cannons



Cassian



Christine and the Queens



Conexión Divina



Dominic Fike



DPR LIVE + DPR IAN



El Michels Affair



Fisher + Chris Lake



Fordo



Fousheé



Frank Ocean



GloRilla



IDK



Jackson Wang



Jai Paul



Jai Wolf



Joy Crookes



Kali Uchis



Knocked Loose



Latto



Los Bitchos



LP Giobbi



Mareux



Minus the Ligh



MK



Momma



Noname



Paris Texas



Pi’erre Bourne



Porter Robinson



Rae Sremmurd



Romy



Sasha Alex Sloan



Sasha John Digweed



Stick Figure



Sudan Archives



The Blaze



TSHA



Weyes Blood



Willow.