Atención con las medidas en Medellín para elecciones del 13 de mayo

Este domingo 13 de marzo se realizarán en el país las elecciones legislativas. Los colombianos saldrán a votar por sus representantes para la Cámara y el Senado.



En el caso de Medellín, la Alcaldía, encabezada por Daniel Quintero, tomó una serie de medidas de seguridad y movilidad en pro del buen desarrollo de la jornada electoral.

Según informó la Secretaría de Movilidad de la ciudad, para el domingo se realizarán dos cierres: en las inmediaciones de Plaza Mayor entre la avenida Ferrocarril y la calle 43; en cercanías a Galerías de San Diego por la calle 34.



Así mismo, el alcalde Quintero anunció en sus redes sociales que el servicio del Metro será completamente gratuito para que las personas puedan desplazarse sin problemas a su lugar de votación.



“Importante: Hemos llegado a un acuerdo que permitirá la gratuidad del Metro para la jornada electoral. Se mantendrá una opción de pago voluntario para quienes no se dirijan a votar o, a pesar de hacerlo, quieran apoyar al sistema Metro”, escribió en su cuenta de Twitter.



Por otro lado, Inder Medellín confirmó que este domingo no habrá ciclovía en la Avenida Regional ni en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Como tampoco lo habrá en los municipios de Bello y Envigado



Respecto a la Ley Seca, en la capital antioqueña no se podrá vender ni ingerir bebidas embriagantes a partir de las 6 p.m. del sábado 12 de marzo hasta las 6 a.m. de la mañana del lunes 14 de marzo.