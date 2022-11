El lujoso reloj que usa Harry Kane en honor a la comunidad LGBTI

El brazalete ‘One Love’ que tenía como objetivo apoyar la inclusión del grupo LGBTI, al final no se pudo usar en el Mundial de Qatar 2022 debido a lo dicho por la FIFA que si lo usaban los capitanes iban a ser sancionados.



Esta medida, enfureció a las selecciones que lo iban a usar como era el caso de Inglaterra que lo iba a lucir con Harry Kane quien de hecho se mostró decepcionado por la decisión de la FIFA.



“Estamos decepcionados. Dije que queríamos usarlo, pero esa decisión se me ha quitado hoy de las manos. Llegué al estadio con el brazalete que llevaba puesto y me dijeron que tenía que ponerme el oficial de FIFA. Está fuera de nuestro control como jugadores”.

Sin embargo, el delantero de Tottenham encontró una forma mucho más llamativa para seguir dándole visibilidad a la comunidad LGBTI.



Y es que el atacante inglés previo al duelo ante Irán lució un lujoso reloj de la marca ‘Rolex’ el cual posee los colores del arcoíris, propios del colectivo.



El reloj es un ejemplar bastante exclusivo de la marca ya que posee en la zona del bisel 36 zafiros mientras que en la corona tiene 56 diamantes incrustados y 11 zafiros arcoíris talla baguette como marcadores de hora.



Cabe resaltar que el precio del reloj no es para todos ya que está entorno a los 630.000 euros debido a que el ejemplar llamado ‘Rainbow Rolex Daytona’ ya no se fabrica por lo cual los propietarios deben ponerle la cantidad que cuesta.