Admirable: el conmovedor gesto de tenista chilena con una colombiana

María Fernanda Herazo, tenista colombiana, se encuentra disputando el W25 en Santo Domingo, República Dominicana. La nacida en Barranquilla, tuvo en su primer partido, un conmovedor gesto mientras enfrentaba a la chilena Daniela Seguel, quien finalmente quedó eliminada del certamen.



Esta eliminación se debió a un gesto que tuvo la tenista en el último punto del partido, el cual le otorgó la clasificación a la colombiana durante el certamen. Este hecho fue expuesto por la misma Herazo, quien resaltó lo hecho por su colega.

A través de sus redes sociales, la barranquillera expresó su agradecimiento y enalteció el juego limpio que tuvo la chilena. Según Herazo, durante el segundo set y cuando se tenía la oportunidad de un matchpoint “el árbitro de silla señaló equivocadamente que mi bola había sido out y determinó que era 40-40, con lo que prácticamente el game estaba de nuevo abierto para cualquiera de las dos”.



No obstante y ante la mirada de los espectadores, la chilena “le comentó al juez de manera espontánea que la bola había sido buena y el partido finalizó, a pesar de que pudo no haber dicho nada y continuar con el trámite del partido que estaba cerrado y en el cual cualquiera de las dos hubiera podido llevarse el marcador al final”.



Con esta decisión, Herazo sentenció el partido 6-4 y 6-2, logrando avanzar a la segunda ronda. Inmediatamente, se percató de lo sucedido, la tenista manifestó su agradecimiento por lo hecho. “A mí nunca me había pasado esto en un partido profesional y no sé qué hubiera hecho yo en la misma situación. Hoy quiero reconocer con esta historia públicamente ese gran sportsmanship de Daniela”, dijo.



Finalmente, recalcó que: “Me he dado cuenta, una vez más, de lo buena persona que es Daniela, y que tiene muy buen ganado el cariño de todas las personas en Chile y en el mundo que apoyan a diario a la famosa pantera Seguel”