Einer Rubio reveló por qué no pudo triunfar en la etapa 6 de La Vuelta

Durante la etapa 6 de la Vuelta a España que fue ganada por el estadounidense Sepp Kuss, el colombiano Einer Rubio por poco le da a Colombia una nueva victoria de etapa en grandes vueltas.



Y es que a cuatro kilómetros de meta, el corredor del Movistar fue el primero de los de fuga que atacó para ir por la victoria de etapa, pero la alta cadencia de Kuss fue superior y no tuvo problemas en pasarlo para quedarse con la victoria.



Una vez cruzó la meta en el Observatorio Astrofísico de Javalambre, Einer dejó sus sensaciones sobre la etapa y dio las razones por las que no pudo concretar el triunfo.

"Venía bastante bien, entonces quería darle una sorpresa a mis rivales, pero ellos venían un poco mejor que yo, he tratado de dar lo máximo y he pagado un poco ese ataque. Queda mucho por delante, pero seguiremos por delante", comentó en diálogo con Caracol TV.



Y agregó: "Fue una etapa muy dura desde que se empezó para coger la fuga. Al final al ser una escapada tan grande, hay desgaste porque tampoco hay acuerdos".



Finalmente, Rubio mencionó que sabe que la victoria de etapa no se descarta: "Creo que iremos de menos a más, el cuerpo responde con el pasar de los días".