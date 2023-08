Mercedes confirmó el futuro de Lewis Hamilton en la Fórmula 1

Es oficial. Lewis Hamilton se quedará en la Fórmula 1 hasta al menos el año 2025 luego de que la escudería Mercedes confirmará su renovación este jueves en redes sociales.



El piloto inglés finalizaba contrato este año y se especuló con una posible salida a otro equipo, pero al final Hamilton y Mercedes renovarán su vínculo por dos años más.



La ampliación del contrato se venía hablando desde hace unos meses y aunque la idea de Mercedes era hacerlo oficial en el Gran Premio de Canadá, finalmente se anunció a finales de agosto.

De igual manera, los alemanes confirmaron la renovación de George Russell que tenía contrato hasta finales de 2024. El británico también estará ligado a la escuadra alemana hasta 2025.



"Seguimos persiguiendo nuestros sueños, seguimos luchando sea cual sea el reto y volveremos a ganar. Estoy muy agradecido al equipo, que me ha apoyado tanto dentro como fuera de la pista", comentó de inicio Hamilton.



Y agregó: "Nuestra historia no ha terminado, estamos decididos a lograr más juntos y no pararemos hasta conseguirlo".



Por su parte, Russell también dejó sus sensaciones tras conocer su renovación: "He crecido con este equipo desde que me uní como parte del programa junior allá por 2017. Es mi casa y es fantástico ampliar nuestra relación especial hasta 2025".