Egan Bernal y su conmovedor mensaje previo al Tour de Francia 2023

Egan Bernal será uno de los ocho corredores del Ineos Grenadiers de cara al Tour de Francia 2023. El colombiano partirá como segundo líder y peleará por los intereses de Daniel Felipe Martínez que comandará al equipo en esta competencia.



Pues bien, tras conocer su inclusión en el Tour, este martes el corredor colombiano se expresó en redes sociales y allí colocó un conmovedor mensaje en donde agradeció a las personas que lo acompañaron hasta ahora y recordó su accidente a inicios de 2022.



"Este año va a ser el más especial porque voy a estar en la línea de salida, habiendo ganado la carrera más importante. Gracias a Dios. Nunca pensé estar de nuevo acá, pero si me hubieran puesto a elegir una carrera que hacer por última vez entonces sería esta ", comentó de inicio.

Y agregó: "Han sido tiempos difíciles, donde he necesitado la ayuda de mucha mucha gente y cada pedalazo va a ser en honor a ellos; desde los enfermeros que me cuidaron en el min 0, mi familia, amigos, doctores, equipo y en especial María Fernanda Motas por la paciencia y el amor que me ha dado".



Por su parte, aseguró que: "mi cuarto Tour está acá y mi mayor objetivo va a ser inspirar gente".



Con estas declaraciones, Egan Bernal sigue demostrando que es un ejemplo a seguir y que en la vida no hay límites ya que muchos tras el accidente decían que no iba a volver a competir a nivel profesional.