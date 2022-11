Dos corredores sufren paro cardiaco en maratón y cardiólogo los salva

Durante la Media Maratón de la Bahía de Monterey, California, que ocurrió en días pasados, el cardiólogo Steven Lome tuvo que usar sus habilidades profesionales para salvar a dos sujetos que les dio un paro cardiaco en plena competencia.



El médico vio mientras corría que dos personas se desplomaron al suelo y rápidamente les practicó reanimación cardiopulmonar a ambos para salvarles la vida.



“Simplemente pensé que era un evento tan loco, loco y aleatorio que hubo dos paros cardíacos, y ambos estaban justo en frente de mí”, comentó Lome en una entrevista.

Estos incidentes según un estudio de 2012 del New Englans Journal of Medicine, son poco comunes que ocurran y más dos seguidos en un solo momento ya que la tasa de incidencia de estos hechos es del 0.54 por cada 100.000 participantes.



Lome también dijo en la entrevista que lo que sucedió a los corredores no fue solo un simple desmayo o viaje.



Según lo recopilado por ‘The Washington Post’, los hombres que sufrieron el paro cardiaco fueron Greg Gonzáles, de 67 años, y Michael Heilemann, de 56 años y que son corredores que tienen antecedentes familiares de ataques cardíacos o enfermedades cardíacas.