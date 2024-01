Escándalo en baloncesto colombiano: la DPB responde ante acusaciones

Algunos de los máximos dirigentes de varios equipos que conforman la Liga Profesional de Baloncesto en Colombia anunciaron por medio de un comunicado a una asamblea extraordinaria para abordar principalmente una cuantiosa deuda que al parecer, tiene la División Profesional de Baloncesto (DPB) y un presunto conflicto de interés



Esta reunión tuvo lugar el pasado lunes 30 de enero y por medio de un comunicado oficial, la DPB encabezada por el comisionado Jhon Mario Tejada, aclaró “la gestión fue satisfactoria y que, a pesar de los retos económicos, se logró una gestión austera eficiente y eficaz, no solo en el torneo 2023–II sino en todos los torneos realizados bajo la administración."

Según dio a conocer el portal Publimetro para el informe de agosto de 2023, “la DPB acumulaba deudas por $1.796.630.132 de los cuales $1.490.159.680 se adeudan al comisionado, John Mario Tejada. Además, no se pudieron cubrir todos los compromisos del campeonato pasado, pues no se recibieron algunos ingresos incluidos en el presupuesto."



Ante esto, el ente organizador de la liga respondió: “Tener deudas acumuladas en un negocio como la DPB, no representa un riesgo, sino una dificultad. Trabajamos con recursos limitados, y se evidencia que en algunas

oportunidades se recurre a préstamos, aportaciones, y demás figuras posibles, siempre aprobados por la asamblea."



Así mismo, esclareció que en relación a los presuntos conflictos de interés, “Cada vez que se

nombró a un colaborador, se hizo con la anuencia de los presidentes de los equipos y/o de sus apoderados en las diferentes reuniones de Asamblea. No se ha procedido entonces soterradamente, ni en beneficio de un equipo determinado".



Finalmente en el comunicado aclaran que el comisionado John Mario Tejada continuará al frente de la dirección tras ser sometido a consideración de la Asamblea para un posible cambio, sin embargo, la solicitud fue negada por la mayoría de los clubes.